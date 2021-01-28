Общество

Приметы на 28 января: что нельзя делать в Павлов день

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Приметы на 28 января: что нельзя делать в Павлов день

28 января в Украине отмечают день памяти преподобного Павла Фивейского. Его также называют Павлом Египетским или Павлом Отшельником.

Павел Фивейский был первым христианским монахом и прожил в отшельничестве 91 год, питался финиками и хлебом, которые приносил ему ворон, а от холода укрывался пальмовыми листьями.

В народе этот день получил еще одно название — День колдунов. Люди верили, что в этот день колдуны и колдуньи могут передавать ученикам свое искусство. В Павлов день советовали остерегаться порчи и сглаза. Люди в Павлов день чаще и молились, и стучали по дереву, и плевали через плечо.

Что нельзя делать 28 января в Павлов день 

  • В этот день можно легко получить сглаз, поэтому желательно не выходить из дома и носить на себе оберег.
  • Не стоит выяснять отношения, встречаться с недругами и недоброжелателями. Есть риск спровоцировать конфликт.

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Приметы 28 января в Павлов день 

  • Ветреная погода на Павла сулит сырой год.
  • Звездная ночь – к хорошему урожаю льна.
  • Звезды сильно блестят – к морозу, тусклые – к теплу.
  • Тучи с севера – к холодам.
  • Снежный буран днем – к крепкому морозу ночью.
  • Узоры на окнах в виде ржаных колосьев вниз завитками – к хорошему урожаю.
  • Звезды с неба "сыплются" ‒ к холодам.
  • Снегири защебетали ‒ к перемене погоды.
  • Воробьи на деревьях сидят и не чирикают – к снегу.
  • Вороны каркают – к оттепели, запрятались – к похолоданию.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 41 секунда ago
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