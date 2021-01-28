Приметы на 28 января: что нельзя делать в Павлов день
28 января в Украине отмечают день памяти преподобного Павла Фивейского. Его также называют Павлом Египетским или Павлом Отшельником.
Павел Фивейский был первым христианским монахом и прожил в отшельничестве 91 год, питался финиками и хлебом, которые приносил ему ворон, а от холода укрывался пальмовыми листьями.
В народе этот день получил еще одно название — День колдунов. Люди верили, что в этот день колдуны и колдуньи могут передавать ученикам свое искусство. В Павлов день советовали остерегаться порчи и сглаза. Люди в Павлов день чаще и молились, и стучали по дереву, и плевали через плечо.
Что нельзя делать 28 января в Павлов день
- В этот день можно легко получить сглаз, поэтому желательно не выходить из дома и носить на себе оберег.
- Не стоит выяснять отношения, встречаться с недругами и недоброжелателями. Есть риск спровоцировать конфликт.
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Приметы 28 января в Павлов день
- Ветреная погода на Павла сулит сырой год.
- Звездная ночь – к хорошему урожаю льна.
- Звезды сильно блестят – к морозу, тусклые – к теплу.
- Тучи с севера – к холодам.
- Снежный буран днем – к крепкому морозу ночью.
- Узоры на окнах в виде ржаных колосьев вниз завитками – к хорошему урожаю.
- Звезды с неба "сыплются" ‒ к холодам.
- Снегири защебетали ‒ к перемене погоды.
- Воробьи на деревьях сидят и не чирикают – к снегу.
- Вороны каркают – к оттепели, запрятались – к похолоданию.
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По материалам: Подробности