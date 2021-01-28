Общество

Погода в Украине 29 января: облачно с прояснениями, снег с дождем

Photo of Admin Admin Send an email 27 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Впятницу, 29января, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, вбольшинстве областей пройдут дожди смокрым снегом. Вюжных ицентральных частях страны, атакже вСумской иХарьковской областях надорогах образуется гололедица.

Погода в Украине 29 января: облачно с прояснениями, снег с дождем

©pixabay.com

Ветер юго-западный, 5-12м/с, порывы до15-17м/с.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −8…−2 °С, днем температура воздуха составит −1…+1 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит −10…−1 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах 0…+5 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до−1…0 °С, днем температура воздуха поднимется до+2…+4 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется −4…−1 °С, днем воздух прогреется до+1…+5 °С.

Погода в Украине 29 января: облачно с прояснениями, снег с дождем

©unsplash.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 27 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Шмыгаль внес представление о назначении Витренко министром энергетики

1 час ago

В Ливане вспыхнули протесты против карантинных ограничений: фото и видео

1 час ago

В ЕБРР рассказали, когда войдут в капитал Ощадбанка. Сделку могут закрыть до конца года

2 часа ago

Украинка Магучих победила на соревнованиях по прыжкам в высоту в Италии

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button