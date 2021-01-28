Общество
Погода в Украине 29 января: облачно с прояснениями, снег с дождем
Впятницу, 29января, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, вбольшинстве областей пройдут дожди смокрым снегом. Вюжных ицентральных частях страны, атакже вСумской иХарьковской областях надорогах образуется гололедица.
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Ветер юго-западный, 5-12м/с, порывы до15-17м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −8…−2 °С, днем температура воздуха составит −1…+1 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −10…−1 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах 0…+5 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−1…0 °С, днем температура воздуха поднимется до+2…+4 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется −4…−1 °С, днем воздух прогреется до+1…+5 °С.
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По материалам: Gismeteo