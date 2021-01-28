На Прикарпатье арестовали 65-летнего мужчину, от которого в Польше родила 11-летняя девочка

Апелляционный суд Ивано-Франковска взял под стражу сроком на 60 суток 65-летнего мужчину, от которого в Польше родила ребенка 11-летняя девочка. Об этом сообщается на сайте суда.

О скандальной истории стало известно в декабре 2018 года, когда 11-летняя украинка, которая вместе с мамой в сентябре переехала в Польшу, родила ребенка.

Девочка стала жаловаться на плохое самочувствие, и после медобследования, в ходе которого была выявлена беременность, ее госпитализировали в больницу Гданська. На 34-й неделе беременности она родила.

Полиция, которая прибыла на вызов врачей, выяснила, что в половые отношения с ней вступал супруг ее мамы. Мама девочки ничего не знала о беременности дочери. Ее муж насиловал ребенка, когда она ходила в церковь.

Экспертиза подтвердила факт отцовства. Педофил признал только один случай половых сношений, но как выяснилось, это происходило на протяжении 8 месяцев.

Ранее сообщалось, что в Сумах известный фотограф изнасиловал 9-летнюю девочку.

По материалам: Подробности