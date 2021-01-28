Морозы и сугробы по колено: синоптики шокировали прогнозом погоды

С четверга, 28 января, погода в Украине будет опасной. Синоптики предупреждают украинцев о сильном снегопаде и штормовом ветре.

Сильные снегопады будут наблюдаться в Украине в течение двух дней, а на на юге может выпасть до 40 сантиметров снега, прогнозирует заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"Сегодня и завтра ожидаются снегопады, наиболее сильные, даже красного цвета опасности – в Одесской области и части территории Николаевской области. Снежный покров увеличится на 30-40 сантиметров", – сказала Голеня.

Как отмечается, в этих областях ожидаются метели, снежные заносы, что может приводить к остановке движения транспорта.

По прогнозу синоптиков, интенсивные снегопады ожидаются: в Кировоградской области (20-30 сантиметров), в Полтавской, Сумской, Черниговской областях и части Киевской области – до 10-15 сантиметров.

Ожидаются налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 метров в секунду. Температура прогнозируется около нуля градусов.

Ранее украинцев призвали не садиться за руль в ближайшие дни.

Напомним, что синоптики рассказали, какой будет погода в феврале. Также мы писали о том, сколько будут отдыхать украинцы в феврале.

Также мы писали о том, что в Карпатах наблюдается ухудшение погодных условий. Синоптики сообщили, что там наблюдается снег, а температура воздуха днем в горах опустилась до -15 градусов мороза.

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По материалам: Подробности