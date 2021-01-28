Общество

Карантин в Европе рано ослаблять – ВОЗ

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Карантин в Европе рано ослаблять - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует европейским странам ослаблять карантин. Темпы распространения COVID-19 в европейском регионе все еще высокие. Об этом на брифинге заявил глава Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге.

По его словам, в регионе лишь около 3% человек переболели COVID и могут иметь антитела, поэтому на территории сохраняется высокий риск заражения.

"Темпы распространения (коронавируса – ред.) в Европе являются еще большими, и это влияет на системы здравоохранения. Именно поэтому, еще рано ослаблять (ограничительные меры – ред.)", – сказал Клюге.

В ВОЗ добавили, что уже более 700 тысяч европейцев умерли от COVID.

"Он (коронавирус – ред.) сильно ударил по экономике, ментальному здоровью, образовании и по частным и профессиональным отношениям", – добавил Клюге.

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По материалам: Подробности

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