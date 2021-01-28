ЕС может заблокировать поставки COVID-вакцин

Европейская комиссия может заблокировать поставки миллионов доз вакцины от коронавируса в Великобританию из ЕС. Это связано с дефицитом COVID-вакцины.

По данным издания, после сообщений о нехватке доз COVID-вакцины в европейских странах, Еврокомиссия объявила о планах предоставить национальным регулирующим органам право отклонять запросы на экспорт.

Между Британией и ЕС возник спор по поводу поставок вакцин после того, как компания AstraZeneca сообщила Евросоюзу, что не сможет доставить заказанные дозы вакцины, заказанные до конца марта, за производственных проблем на заводах.

В компании заявили, что контракт с Британией означает, что дозы COVID-вакцины могут быть отправлены из британских заводов в Европу только после того, как Великобритания получит заказанные 100 млн доз препарата.

Читайте также, Верховная Рада одобрила закон о запуске вакцинации от COVID в Украине. На данный момент ни одна вакцина от СOVID-19 не прошла полный цикл испытаний, а прививки в ЕС, США и других странах начались в режиме экстренного использования.

Кроме того, на территории Украины, после получения вакцины от коронавируса, начнется первый этап вакцинации. Его будут проводить в кабинетах прививок при амбулаториях и центрах первичной медико-санитарной помощи.

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По материалам: Подробности