Общество

В Украине снова ударят морозы: синоптики назвали дату

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Уже в конце января в Украине снова ударят морозы. Таких заморозков, как пережили украинцы пару недель назад, уже не буде, но в некоторых областях температура упадет до -14 градусов. Об этом сообщают синоптики Gismeteo.

Так, падение температуры ждет украинцев уже 29-30 января. Так, в Киеве ожидается до -11 мороза ночью. Затем – несколько дней потепления, снова столбики термометров пойдут вниз 2-3 февраля, и холоднее всего (до -14 ночью) будет на Западе.

До конца января синоптики обещают много осадков, но первые дни февраля принесут немного солнечных ясных дней.

По материалам: Подробности

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0 0 Менее минуты назад
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