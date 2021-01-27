синоптики назвали дату ” src=”/wp-content/uploads/158e762e6ec6346dcd1dad869a5cc262.jpg” alt=”В Украине снова ударят морозы: синоптики назвали дату” width=”100%” />

Уже в конце января в Украине снова ударят морозы. Таких заморозков, как пережили украинцы пару недель назад, уже не буде, но в некоторых областях температура упадет до -14 градусов. Об этом сообщают синоптики Gismeteo.

Так, падение температуры ждет украинцев уже 29-30 января. Так, в Киеве ожидается до -11 мороза ночью. Затем – несколько дней потепления, снова столбики термометров пойдут вниз 2-3 февраля, и холоднее всего (до -14 ночью) будет на Западе.

До конца января синоптики обещают много осадков, но первые дни февраля принесут немного солнечных ясных дней.

По материалам: Подробности