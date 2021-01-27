Общество

В Украине объявлен “красный” уровень опасности

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В Одесской и Николаевской областях из-за резкого похолодания объявлен "красный" уровень опасности. Синоптики предупреждают об интенсивном снегопаде.

Также ожидаются метели.

До завтрашнего вечера в Одесской, Николаевской областях чрезвычайный снег (до 40 см снега), усиление скорости ветра до 15-20 м/с, сильная метель, снежные заносы, налипание мокрого снега (III уровень опасности, красный).

В Кировоградской области сейчас сильный мокрый снег (до 30 см снега), налипание мокрого снега (II уровень опасности, оранжевый).

В Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях значительный мокрый снег (до 15 см снега), налипание мокрого снега (I уровень опасности, желтый); на дорогах гололедица.

Погодные условия приведут к нарушению и прекращению движения транспорта, отключению энергоснабжения населенных пунктов.

Также мы писали о том, что в Карпатах наблюдается ухудшение погодных условий. Синоптики сообщили, что там наблюдается снег, а температура воздуха днем в горах опустилась до -15 градусов мороза.

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По материалам: Подробности

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