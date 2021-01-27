Общество
В Киеве 28 января ожидаются сложные погодные условия
Вчетверг, 28января, вКиеве ожидается осложнение погодных условий: ночью— снег, спереходом вднем вмокрый снег сдождем.
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Столбики термометров втечение суток будут варьироваться впределах −2…0 °С.
Ветер северный, северо-западный, 5-11м/с.
Атмосферное давление составит 735мм рт.ст.
Солнце взойдет в07:38, азайдет в16:43. Долгота дня составит 9ч 05мин.
Геомагнитная обстановка будет спокойной.
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По материалам: Gismeteo