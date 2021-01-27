Общество

В Киеве 28 января ожидаются сложные погодные условия

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Вчетверг, 28января, вКиеве ожидается осложнение погодных условий: ночью— снег, спереходом вднем вмокрый снег сдождем.

В Киеве 28 января ожидаются сложные погодные условия

©censor.net.ua

Столбики термометров втечение суток будут варьироваться впределах −2…0 °С.

Ветер северный, северо-западный, 5-11м/с.

Атмосферное давление составит 735мм рт.ст.

Солнце взойдет в07:38, азайдет в16:43. Долгота дня составит 9ч 05мин.

Геомагнитная обстановка будет спокойной.

В Киеве 28 января ожидаются сложные погодные условия

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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