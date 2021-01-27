Страны ЕС перестают вакцинировать от COVID: что случилось

В Испании в столичном регионе Мадрид приостанавливают вакцинацию от COVID-19. В сообществе – нехватка вакцин от коронавируса. Об этом заявил вице-глава автономного сообщества Мадрид Игнасио Агуадо, передает PTVE.

По его словам, люди, которые получили первую дозу вакцины, смогут полностью вакцинироваться за счет существующих запасов.

"Если мы этого не сделаем, существует возможность мутации вируса, он приобретет резистентность, и борьба с пандемией станет более длительной", – заявил Агуадо.

Отмечается, что вакцинация от COVID в Мадриде будет приостановлена со следующей недели.

В то же время, Министерство здравоохранения Чехии рекомендовало приостановить процесс вакцинации населения от коронавируса из-за недостатка препарата. Предварительно, вакцинация будет приостановлена с сегодняшнего дня на две недели, передает CTK.

Это решение Минздрава связано с невыполнением договорных обязательств компании Pfizer. При этом в ведомстве отметили, что вакцинировать продолжат лишь тех, кто уже получил первую дозу вакцины.

Ранее мы писали, что вакцина Moderna опасна для беременных и подростков. Препарат от американской компании является небезопасным для людей с тяжелой аллергией на какой-либо компонент вакцины.

Кроме того, Украина не может использовать вакцины от COVID. Ни одна из существующих вакцин от коронавируса не завершила третью стадию испытаний.

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По материалам: Подробности