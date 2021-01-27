Общество

«Красный» уровень тревоги: на юге Украины ожидается чрезвычайный снегопад

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Активизация циклона над югом Украины доконца суток 27января ивтечение суток 28января вызовет сложные погодные условия.

«Красный» уровень тревоги: на юге Украины ожидается чрезвычайный снегопад

©AP

Так, вОдесской иНиколаевской областях ожидается чрезвычайный снегопад (прирост снежного покрова 30-40см), усиление скорости ветра до15-20м/с, сильная метель, снежные заносы, налипание мокрого снега. Объявлен «красный» уровень метеорологической тревоги.

ВКировоградской области ожидается сильный мокрый снег (прирост снежного покрова 20-30см), налипание мокрого снега, что соответствует второму уровню опасности, «оранжевому».

ВЧеркасской, Полтавской, Сумской иЧерниговской областях прогнозирется значительный мокрый снег (прирост снежного покрова 10-15см), налипание мокрого снега (первый уровень опасности, «желтый»)

Надорогах образуется гололедица.

Погодные условия могут привести кнарушению ипрекращения движения транспорта, отключению энергоснабжения населенных пунктов.

«Красный» уровень тревоги: на юге Украины ожидается чрезвычайный снегопад

©AP

По материалам: Gismeteo

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