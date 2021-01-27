«Красный» уровень тревоги: на юге Украины ожидается чрезвычайный снегопад

Вокзалы Украины превратят в торгово-развлекательные комплексы

В Украине снова ударят морозы: синоптики назвали дату

Снегопады и мороз: где ухудшится погода 27 января

В Украине стартует регистрация на ВНО

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В Волынской области в снежный занос попал рейсовый автобус пассажирами

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