«Красный» уровень тревоги: на юге Украины ожидается чрезвычайный снегопад
Активизация циклона над югом Украины доконца суток 27января ивтечение суток 28января вызовет сложные погодные условия.
©AP
Так, вОдесской иНиколаевской областях ожидается чрезвычайный снегопад (прирост снежного покрова 30-40см), усиление скорости ветра до15-20м/с, сильная метель, снежные заносы, налипание мокрого снега. Объявлен «красный» уровень метеорологической тревоги.
ВКировоградской области ожидается сильный мокрый снег (прирост снежного покрова 20-30см), налипание мокрого снега, что соответствует второму уровню опасности, «оранжевому».
ВЧеркасской, Полтавской, Сумской иЧерниговской областях прогнозирется значительный мокрый снег (прирост снежного покрова 10-15см), налипание мокрого снега (первый уровень опасности, «желтый»)
Надорогах образуется гололедица.
Погодные условия могут привести кнарушению ипрекращения движения транспорта, отключению энергоснабжения населенных пунктов.
©AP
По материалам: Gismeteo