Кличко допустил введение нового локдауна

В среду, 27 января, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не исключает введения нового локдауна из-за коронавируса. Такое решение могут принять, если ситуация с COVID-19 ухудшится. Об этом Виталий Кличко заявил во время брифинга.

"Если мы потеряем контроль над ситуацией, то неизбежным будет введение нового локдауна, как это уже произошло в некоторых европейских странах", – сказал он.

Как сообщил Кличко, по оценкам врачей, локдаун дал положительный результат.

"Впрочем, говорить, что мы преодолели вирус – рано. Поэтому, в столице, как и по всей стране, продолжают действовать ограничения, которое правительство ввело в декабре прошлого года", – сказал он.

Ранее сообщалось, что в Киеве резко возросло количество заболевших коронавирусом.

Ранее мы писали, что В Украине за минувшие сутки зафиксировали 3776 новых случаев COVID-19. Победить вирус смогли 980 085 человек, 14 250 из них выздоровели за последние сутки.

Кроме того, врач предупредил о "глубочайшей" ошибке переболевших коронавирусом. Во время болезни здоровые клетки расходуют повышенное количество энергии, поэтому при больших физических нагрузках организму может не хватить ее запасов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности