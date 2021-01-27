Киев ограничит въезд грузовиков

В Киеве ограничат въезд в город грузовиков 28 января. Это связано с ожиданием сильного снегопада в четверг.

Об этом сообщает сайт Киевской госгорадминистрации.

Ограничение на въезд крупногабаритного транспорта будет действовать с 6:30 28 января. Уведомление о снятии ограничений будет выпущено отдельно после улучшения погодных условий.

Мэрия Киева призвала водителей не пользоваться личным автотранспортом во время снегопада без необходимости, а также подчеркнула, что автомобили, которые будут мешать чистить дороги от снега, будут эвакуировать.

Ранее украинцев призвали не садиться за руль в ближайшие дни.

Напомним, что синоптики рассказали, какой будет погода в феврале. Также мы писали о том, сколько будут отдыхать украинцы в феврале.

Также мы писали о том, что в Карпатах наблюдается ухудшение погодных условий. Синоптики сообщили, что там наблюдается снег, а температура воздуха днем в горах опустилась до -15 градусов мороза.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности