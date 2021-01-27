Киев готовится к снегопаду: осадки начнутся в среду вечером

27января вКиеве ожидается ухудшение погодных условий. Осадки начнутся сегодня вечером, возможен дождь спереходом вмокрый снег при температуре от + 1°Cдо−2°C, 28января прогнозируются снег при температуре от0C до−6 ° C.

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КК«Киевавтодор» заблаговременно готовится кнепогоде встолице. Заранее, доначала осадков, дорожники начнут превентивную обработку дорог итротуаров. «Киевавтодор» имеет враспоряжении 44единицы специальной техники, работа ведется вкруглосуточном режиме.

Водителей призывают быть осторожными надорогах, неоставлять авто натротуарах, крайних полосах дорог иобочинах, чтобы немешать работе спецтехники.

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По материалам: Gismeteo