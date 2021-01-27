Общество

28 января в Украине ожидается снег, местами пройдут дожди

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Вчетверг, 28января, вУкраине прогнозируется облачная погода спрояснениями, взападных ицентральных областях ожидается снег, навостоке пройдут дожди, всеверных июжных областях— дожди смокрым снегом, вНиколаевской иОдессой областях прогнозируется выпадение более 13мм осадков.

28 января в Украине ожидается снег, местами пройдут дожди

©pikist.com

Вцентральных ивосточных частях страны надорогах удержится гололедица. ВПолтавской области будет наблюдаться туман, видимость снизится до900м.

Ветер сменных направлений, 4-11м/с, порывы до16м/с.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −4…−1 °С, днем температура воздуха составит −1…+6 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит −8…−3 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах −2…+2 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до0…+1 °С, днем температура воздуха поднимется до+5…+7 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется −1…+1 °С, днем воздух прогреется до+1…+7 °С.

28 января в Украине ожидается снег, местами пройдут дожди

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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