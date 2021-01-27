28 января в Украине ожидается снег, местами пройдут дожди
Вчетверг, 28января, вУкраине прогнозируется облачная погода спрояснениями, взападных ицентральных областях ожидается снег, навостоке пройдут дожди, всеверных июжных областях— дожди смокрым снегом, вНиколаевской иОдессой областях прогнозируется выпадение более 13мм осадков.
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Вцентральных ивосточных частях страны надорогах удержится гололедица. ВПолтавской области будет наблюдаться туман, видимость снизится до900м.
Ветер сменных направлений, 4-11м/с, порывы до16м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −4…−1 °С, днем температура воздуха составит −1…+6 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −8…−3 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах −2…+2 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до0…+1 °С, днем температура воздуха поднимется до+5…+7 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется −1…+1 °С, днем воздух прогреется до+1…+7 °С.
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По материалам: Gismeteo