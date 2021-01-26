Украину “накроет” снежный шторм

В Украине в ближайшие дни погода значительно ухудшится. Жителей страны ждут сильные снегопады, похолодание и ливни. Об этом сообщают синоптики Украинского гидрометцентра.

Также ожидается сильный порывистый ветер до штормовых значений.

Наихудшая погодная ситуация ожидается уже в среду, 27 января.

Так, 27 января синоптики прогнозируют днем -1… +3 градуса на большинстве территорий, кроме юго-востока с +5+7 градусами. Ночью на Западе -2… -4, на Севере и в Центре -1… +1, а на Юге и Востоке ночью +2+5 градусов. В Крыму днем теплее всего – от +7 до +9 днем и +4+6 ночью.

От осадков в среду удержатся разве что западные области, в Житомирской и Винницкой – небольшой снег, на Севере и в большинстве центральных областей – мощные снегопады, на юго-востоке – мощные ливни, местами – с мокрым снегом.

В Киеве в среду в течение суток +1… -1, сильный снегопад и ветер.

В четверг, 28 января, снег по всей стране, больше всего осадков – на Севере, в Крыму – дождь. Температура днем -1… +1, ночью -1… -4, на юго-востоке – от +1 до +4 днем, ночью -1… +1 градусов.

В Киеве снова снег, днем -1… +1, ночью -2… -4 градуса, ветрено.

Также мы писали о том, что в Карпатах наблюдается ухудшение погодных условий. Синоптики сообщили, что там наблюдается снег, а температура воздуха днем в горах опустилась до -15 градусов мороза.

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По материалам: Подробности