В Украине второй день подряд фиксируют спад COVID-19

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 2779 новых случаев коронавируса. Выздоровели при этом 12 538 пациентов. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Среди заболевших за вчера 95 детей и 175 медработников. 891 человек был госпитализирован, 133 – скончались.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях.

Всего вчера провели 32 030 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР – 16589, методом ИФА – 15441.

С начала пандемии в Украине подтвердили коронавирус у 1 миллиона 197 тысяч 107 человек, выздоровели – 965 835, умерли – 22 057. Активными больными остаются 231 272 пациента.

Напомним, в Украине хотят ввести штрафы за подделку тестов на коронавирус. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал соответствующий законопроект.

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По материалам: Подробности