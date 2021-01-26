В Украине стартует регистрация на ВНО

В понедельник, 1 февраля, в Украине стартует регистрация на внешнее независимое оценивание (ВНО). Она продлится до 5 марта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Отмечается, что до 30 апреля зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, в которых будет указано время и место проведения тестирований.

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Тестирования ВНО пройдут по такому графику:

21 мая – химия;

24 мая – испанский, немецкий, французский языки;

25 мая – английский язык;

28 мая – математика, математика (задания уровня стандарта);

1 июня – украинский язык, украинский язык и литература;

4 июня – история Украины;

7 июня – физика;

10 июня – биология;

15 июня – география.

Результаты ВНО будут размещены на информационных страницах участников до 30 июня.

Участие в основной сессии ВНО является бесплатным. Каждый участник имеет право сдать тесты не более, чем по пяти предметам.

Ранее мы писали о том, что с 1 января 2025 года единственным языком прохождения внешнего независимого оценивания (ВНО) станет украинский. Сейчас язык экзамена для поступления в вузы можно выбирать.

Также сообщалось, что Минобразования премирует участников ВНО. Так, в ведомстве приняли решение выплачивать по 5 тысяч гривен участникам внешнего независимого оценивания за успешную сдачу экзаменов.

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По материалам: Подробности