В Волынской области в снежный занос попал рейсовый автобус пассажирами

Волынские спасатели вовторник, 26января, освободили изснежного заноса несколько транспортных средств, втом числе рейсовый автобус пассажирами, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.

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В10:33на трассе между селами Торчин иБелосток Луцкого района вснежные заносы попали два транспортных средства, вчастности, бус Mersedes ирейсовый автобус сообщением «Луцк-Садов-Кошев» сдесятью пассажирами, который занесло наобочину всугроб.

Для оказания помощи было направлено отделение 20-й Государственной пожарно-спасательной части УГСЧС Украины вВолынской области. Спасатели вытащили транспортные средства надорогу иотбуксировали набезопасный участок автодороги.

Как сообщалось ранее, непогода вызвала проблемы надорогах вРовненской иЛьвовской областях.

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По материалам: Gismeteo