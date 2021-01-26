Общество

В пяти областях Украины завтра ожидается сильный снег и гололедица

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27января вОдесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской иПолтавской областях ожидается значительный мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедица надорогах, вюжной части Украины сильный ветер спорывами до15-20м/с (первый уровень опасности, «желтый»).

В пяти областях Украины завтра ожидается сильный снег и гололедица

©Brendan McDermid| Reuters

Погодные условия могут привести кнарушению движения транспорта наотдельных участках дорог! Отводителей ипешеходов требуется повышенное внимание кмерам безопасности исоблюдению правил дорожного движения.

Рекомендовано соблюдать скоростной режим идистанцию, отказаться отрискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести каварийным ситуациям; при приближении кпешеходным переходам иместам расположения детских учреждений снижайте скорость доминимума; вусловиях ухудшения погодных условий синтенсивным выпадением снега игололедом надорогах неиспользуйте автотранспорт слетними шинами.

В пяти областях Украины завтра ожидается сильный снег и гололедица

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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0 0 Менее минуты назад
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