В Киеве зарегистрировали очередной температурный рекорд

25января вКиеве среднесуточная температура воздуха составила + 5,5 °С, что на0,9 °Свыше рекордного значения температуры для этого дня 1993года, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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Максимальная температура встолице поднялась до + 6,8 °С, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня в1993 и2002 годах на0,3 °С.Минимальная температура 25января неопустилась ниже 4,4 °С, что на2,4 °Степлее, чем это было в1993году.

Как сообщалось ранее, 24января вКиеве впервые за141 год среднесуточная температура воздуха составила +4,4 °С, что на0,6 °С, выше рекордного значения температуры для этого дня 1971года.

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По материалам: Gismeteo