Редкий снегопад в Малибу вызвал восторг у местных жителей

Нагород Малибу вамериканском штате Калифорния всубботу, 23января, обрушился редкий снегопад, вызвав восторг среди местных жителей, сообщает Daily Mail.

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Неожиданный снег иград вокруге Лос-Анджелес вызвали как радость уместных жителей, вытаскивающих сани, так иучастившиеся дорожно-транспортные происшествия. Водители, проезжающие поместным автомагистралям, останавливались, чтобы поиграть вснегу.

Фотографии зимних пейзажей, появившиеся всоциальных сетях, демонстрируют резкий контраст погодных условий вэтом районе, ведь всего несколько дней назад любители пляжного отдыха наслаждались неожиданным сильным теплом, которое принесли ветры Санта-Ана, увеличив также риск лесных пожаров.

Вфеврале 2019 года вЛос-Анджелесе наблюдался незначительный снег. Последние поддающиеся измерению зимние осадки выпал вцентре Лос-Анджелеса примерно в1949году, согласно данным Национальной метеорологической службы.

Калифорнийский город, где наблюдается теплый климат, был неединственным, где произошла погодная аномалия. Снег также ранее обрушился нагород Лас-Вегас, это был первый снежный шторм, достигший города штата Невада задесятилетие.

©Daily Mail

По материалам: Gismeteo