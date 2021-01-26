Редкая снежная гроза накрыла обширные районы Великобритании

В Украине второй день подряд фиксируют спад COVID-19

Нет оснований: Украина не может использовать вакцины от COVID

Редкий снегопад в Малибу вызвал восторг у местных жителей

Приметы на 26 января: что нельзя делать

Осторожно: оттепель в Карпатах грозит лавинами и сходом оползней на дороги

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В МОН рассказали об учебе после локдауна

В Карпатах намело около метра снега