Редкая снежная гроза накрыла обширные районы Великобритании
Наобширные территории Великобритании обрушились сильные снегопады, которые принесла ввоскресенье, 24января, редкая снежная гроза, сообщает The Watchers.
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—Ben (@bencrawford93) January24, 2021
Жители Уэльса, Лондона иМидлендса наблюдали снежный покров игромкие грозы. Местные жители описывали погодные условия всоциальных сетях как апокалипсис, насколько громкими были раскаты грома.
Поданным Метеорологического бюро, снежная гроза— это редкое метеорологическое явление, когда взимних условиях образуются грозы, вызывающие сильные снегопады.
Предупреждения оснеге игололедице действуют вМидлендсе инаюге Англии. Уведомление также распространяется начасти Стокгольма, Ноттингема, Манчестера изападных районов Шотландии.
Накрайнем севере Шотландии дороги покрыты снегом до17см. Метеорологическое бюро прогнозирует снег вовторник, 26января, восновном навозвышенностях северной части Англии иШотландии.
По материалам: Gismeteo