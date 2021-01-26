Приметы на 26 января: что нельзя делать

26 января православные христиане вспоминают святых мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских. По народному календарю дата получила название Ермилов день.

Святой Ермил был диаконом города Сингидон (сейчас Белград, столица Сербии). За христианскую веру он был осужден на тюремное заключение. Святого долго пытали, но он не отрекся от веры, за что его утопили в реке Дунай.

Самая главная традиция 26 января – особое уважение домашним животным. Главными поклонницами сегодня считаются кошка и собака. С ними связано множество примет, обрядов и суеверий.

Если в семье кто-то заболел, то для скорейшего выздоровления нужно 26 января посадить больного на то место, где чаще всего любит лежать кошка.

26 января у наших предков было принято проводить целый день дома, люди старались никуда без особой нужды не выходить. Кто нарушит запрет и выйдет на мороз, обязательно болезнь подхватит.

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Что нельзя делать 26 января на Ермилов день

Ссориться и повышать голос на другого человека, любые конфликты и выяснения отношений сегодня под запретом, иначе зачинщику ссоры грозит сложный год.

Нельзя сегодня отдавать свою одежду другим людям и браться за новые дела и начинания.

Приметы 26 января на Ермилов день

Кто лежит на печи 26 января – болеть не будет. Кто на улицу выйдет – встретит лихорадку.

Если на Ярему убьешь кошку, то получишь семь несчастий.

Вокруг Луны 26 января виден круг – будет метель.

Лес шумит – жди тепла.

В лесу 26 января трещат деревья – скоро ударят сильные и продолжительные морозы.

Собака спит возле будки – жди оттепели. Если дремлет, свернувшись в клубок – холода продержатся еще долго.

Если под окном щебечет синица – примета к тому, что стоит ждать ранней весны.

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В Ермилов день определяли погоду на ближайшее время по поведению кошки.

Если она стену коготками дерет – к ненастью,

скребет пол – к метели,

брюшком кверху улеглась и потягивается или катается на полу – к потеплению,

свернулась клубком и носик спрятала – к морозу.

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По материалам: Подробности