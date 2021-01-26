Погода в Украине 27 января: облачно с прояснениями дожди, снег, местами значительные осадки
Всреду, 27января, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, вцентральных частях страны пройдет снег, вюжных областях, атакже вХарьковской области прогнозируются дожди смокрым снегом, вНиколаевской иОдессой областях— ливни иметели свыпадением до33мм осадков, надорогах будет наблюдаться гололедица.
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Наюге сгустится туман, видимость снизится до900м.
Ветер северо-западный, северо-восточный, 5-13м/с, вюжных областях порывы до19м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −3…−1 °С, днем температура воздуха составит 0…+1 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −10…−2 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах −1…0 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до0…+2 °С, днем температура воздуха поднимется до+3…+8 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется 0…+4 °С, днем воздух прогреется до+5…+10 °С.
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По материалам: Gismeteo