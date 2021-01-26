Общество

“Пакеты малыша” начали доставлять в регионы

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"Пакеты малыша" начали доставлять в регионы

"Пакеты малыша" для новорожденных начали доставлять в регионы Украины. Ожидается, что все области получат бэби-боксы на этой неделе. Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики.

Так, сообщается, что "пакеты малыша" доставлены в роддомы и структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения Винницкой, Закарпатской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Сумской, Черкасской областей и Киева.

В министерстве добавили, что до конца января "пакеты малыша" будут доставлены во все регионы Украины.

Напомним, украинцы начали массово отказываться от бэби-боксов. Также мы писали о том, что Министерство социальной политики разрабатывает постановление, которое предусматривает выдачу семьям с новорожденными по 5 тысяч гривен вместо бэби-боксов. Коснется это только жителей Донецкой области.

Первые фото содержимого бэби-боксов можно посмотреть по ссылке. 

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 18 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
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