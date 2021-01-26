Общество

Осторожно: оттепель в Карпатах грозит лавинами и сходом оползней на дороги

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты ago
0 0 Менее минуты назад

Всвязи соттепелью ивыпадением дождя наснежный покров 25января ввысокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3уровень). Вгорах существует угроза оползней снега надороги.

Осторожно: оттепель в Карпатах грозит лавинами и сходом оползней на дороги

©pixabay.com

При повышенной лавинной опасности (IIIстепень, «оранжевый» уровень) снежный покров накрутых склонах недостаточно закреплен (умеренно или слабо закреплен), нонеуплотненный. Сход лавин возможен при незначительных дополнительных нагрузках накрутых склонах. Возможно также спонтанное обрушение отдельных средних иодиночных больших поразмерам лавин икарнизов.

Осторожно: оттепель в Карпатах грозит лавинами и сходом оползней на дороги

©Олег Стельмах

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

«Слуги народа» еще не решили, как реагировать на санкции США против Дубинского

1 час ago

Путин наконец-то дал ответ о дворце под Геленджиком

1 час ago

Биткоин вряд ли уже превысит уровень в $40 тысяч — JPMorgan

2 часа ago

СК “Днепр-1” обыграл сербскую команду на тренировочном сборе в Турции

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button