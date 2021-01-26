Общество
Осторожно: оттепель в Карпатах грозит лавинами и сходом оползней на дороги
Всвязи соттепелью ивыпадением дождя наснежный покров 25января ввысокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3уровень). Вгорах существует угроза оползней снега надороги.
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При повышенной лавинной опасности (IIIстепень, «оранжевый» уровень) снежный покров накрутых склонах недостаточно закреплен (умеренно или слабо закреплен), нонеуплотненный. Сход лавин возможен при незначительных дополнительных нагрузках накрутых склонах. Возможно также спонтанное обрушение отдельных средних иодиночных больших поразмерам лавин икарнизов.
©Олег Стельмах
По материалам: Gismeteo