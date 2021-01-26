Общество

Нет оснований: Украина не может использовать вакцины от COVID

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Нет оснований: Украина не может использовать вакцины от COVID

В понедельник, 25 января, глава фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сделал шокирующее заявление. Депутат уверил, что Украина не может использовать ни одну вакцину от коронавируса, которыми вакцинируют свое население другие государства. Для использования существующих вакцин нужно принять специальный закон.

По словам Корниенко, по состоянию на сегодня ни одна из существующих вакцин от коронавируса не завершила третью стадию испытаний.

"Все вакцины в мире не прошли третью стадию испытаний, на это надо больший срок, год еще надо. Все страны используют ее (вакцину – ред.) в экстренном режиме, в украинском законодательстве нет такого режима. Если мы берем любую вакцину, то мы не можем ее использовать, потому что нет правовых оснований", – сказал он.

Корниенко отметил, что на сегодняшнем заседании фракции обсуждался законопроект, который разрешит использование вакцин в чрезвычайных ситуациях.

"Мы обсуждали законопроект 4613. Он является важным. Он открывает именно для вакцин только от COVID возможность emergency use (использование в чрезвычайных ситуациях). Сейчас нет такой возможности в украинском законодательстве", – рассказал депутат.

Он добавил, что законопроект планируют принять на этой неделе.

Ранее Зеленский раскрыл амбициозные планы на вакцинирование населения Украины.

По материалам: Подробности

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