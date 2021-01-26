Общество

На Киев обрушился мощный ветер: горожан просят быть осторожными

Photo of Admin Admin Send an email 24 секунды ago
0 0 Менее минуты назад

26января встолице ожидается сильный ветер спорывами до15-20м/с, что соответствует первому уровню опасности, «желтому». Надорогах города местами возможна гололедица.

На Киев обрушился мощный ветер: горожан просят быть осторожными

©РА

ВКГГА напоминают основные рекомендации специалистов, которых следует придерживаться жителям города вовремя сильного ветра: все окна домов плотно закрыть, убрать сбалконов илоджий предметы, которые могут выпасть наружу; наулице держаться подальше отрекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; вслучае сильного ветра укрыться вближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, атакже непарковать рядом сними автотранспорт.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей ит.д. немедленно информировать экстренные службы потелефонам: 101 или 103.

На Киев обрушился мощный ветер: горожан просят быть осторожными

©globallookpress.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 24 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

В повестку дня сессии Рады внесли 37 законопроектив

1 час ago

“У меня запотело забрало”: ударивший женщину на акции в Петербурге омоновец принес ей цветы (видео)

1 час ago

Минфин готовит трехлетнюю бюджетную декларацию

2 часа ago

Олимпиада-2020: штат Флорида заявил о готовности принять Игры в случае отказа Токио

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button