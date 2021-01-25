ВНО можно будет сдавать только на украинском языке
С 1 января 2025 года единственным языком прохождения внешнего независимого оценивания (ВНО) станет украинский. Сейчас язык экзамена для поступления в вузы можно выбирать.
Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Креминь в интервью "Радио Свобода".
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Креминь отметил, что сейчас ВНО страдает от различных атак.
"С одной стороны, говорят, что это дискриминирует соискателей образования, поступающих в украинские университеты. С другой стороны, ВНО не дает вроде объективной картины знаний и навыков выпускников учебных заведений. Но ВНО – один из критериев и факторов борьбы с коррупцией на уровне поступления в вузы. Украинский должен быть обязательным для ВНО", – сказал он.
Языковой омбудсмен добавил, что большое значение имеет качество тестов самого ВНО, а также качество преподавания.
"Потому что, скажем, требования к сертификатам уровня владения государственным языком государственными служащими соответствуют европейским стандартам и рекомендациям. Хочется, чтобы и ВНО соответствовало аналогичным критериям. И чтобы они были четкими, понятными и прозрачными", – подчеркнул Тарас Кремень.
Напомним, что регистрация для участия в основной сессии внешнего независимого оценивания в Украине продлится с 1 февраля до 5 марта включительно.
Ранее сообщалось, что Минобразования премирует участников ВНО. Так, в ведомстве приняли решение выплачивать по 5 тысяч гривен участникам внешнего независимого оценивания за успешную сдачу экзаменов.
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По материалам: Подробности