Общество

В Украине резко снизилось число зараженных COVID

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В Украине резко снизилось число зараженных COVID

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 2 516 новых случаев коронавируса. Это минимум с 14 сентября, когда было подтверждено 2 462 случая.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Больше всего новых случаев COVID выявили в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166), Черновицкой (160) областях и Киеве (146). Среди заболевших – 95 детей и 87 медработников.

Также за сутки были госпитализированы 1166 человек, выздоровели – 5783, скончались – 63.

Напомним, в Украине хотят ввести штрафы за подделку тестов на коронавирус. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал соответствующий законопроект.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 20 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
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