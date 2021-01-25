В Украине резко снизилось число зараженных COVID

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 2 516 новых случаев коронавируса. Это минимум с 14 сентября, когда было подтверждено 2 462 случая.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Больше всего новых случаев COVID выявили в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166), Черновицкой (160) областях и Киеве (146). Среди заболевших – 95 детей и 87 медработников.

Также за сутки были госпитализированы 1166 человек, выздоровели – 5783, скончались – 63.

Напомним, в Украине хотят ввести штрафы за подделку тестов на коронавирус. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал соответствующий законопроект.

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По материалам: Подробности