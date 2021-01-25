В Великобритании разводят сады из ламинарии для улавливания СО2

Британские биологи разработали план посадки морских водорослей упобережья Уэльса для компенсации выбросов CO2, выращивания экологически чистых продуктов икорма для животных, сообщает Daily Mail.

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Деревья, накоторые люди возлагают надежды поочищению воздуха, растут медленно, углерод, который они хранят, постепенно высвобождается врезультате обезлесения. Ламинария растет в30раз быстрее деревьев, иногда вытягиваясь до50см вдень, исбрасывает большую часть своей биомассы вглубину морей, где углерод будет захоронен навсегда.

Морские фермеры запланировали создать 8первых плантаций водорослей вфеврале 2021года, аеще 50— воктябре. Участки для лугов ламинарии выбраны взаливах Кармартен иСент-Брайдс вЮжном Уэльсе, благоприятными считаются также районы упобережья Корнуолла, Девона, Йоркшира ивокрестностях Шотландии.

Выращенные нафермах водоросли отправятся накорм животным, что поможет снизить уровень выбросов метана. Ламинарии будут расти наверевочных решетках, удерживаемых под поверхностью океана спомощью буев иприкрепленных кморскому дну, чтобы они недрейфовали.

Фермы можно будет поднимать иопускать, приспосабливаясь кприливам иобеспечивая растениям максимальный доступ кпитательным веществам.

Интересно, что ламинария используется впроизводстве желе, мыла, стекла, зубной пасты иразличных фармацевтических препаратов, например, лекарств для лечения деменции иболезни Альцгеймера.

©National Geographic

По материалам: Gismeteo