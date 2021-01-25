В Киеве зарегистрировали рекордное тепло за 140 наблюдений

В МОН рассказали об учебе после локдауна

В Карпатах намело около метра снега

От чего чаще всего умирают украинцы

В Великобритании разводят сады из ламинарии для улавливания СО2

Синоптики дали прогноз погоды на февраль

Погода в Киеве 26 января: сильный снег с дождем и мощный ветер

Легализация марихуаны: Ляшко сделал важное заявление

26 января в Украине будет ветрено, пройдут дожди со снегом

ВНО можно будет сдавать только на украинском языке