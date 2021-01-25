Общество

В Киеве зарегистрировали рекордное тепло за 140 наблюдений

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты ago
0 0 Менее минуты назад

Январь встолице завершается температурными рекордами, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

В Киеве зарегистрировали рекордное тепло за 140 наблюдений

©pixabay.com

Так, 24января вКиеве впервые за141 год среднесуточная температура воздуха составила +4,4 °С, что на0,6 °С, выше рекордного значения температуры для этого дня 1971года.

Климатическая норма запериод с1991 по2020 годы была превышена на9,1 °С, что соответствует погоде начале ноября.

Максимальная температура встолице поднялась до+8,6 °С, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня далекого 1899на 0,2 °С.

В Киеве зарегистрировали рекордное тепло за 140 наблюдений

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Путина троллят за дворец у моря: Серьезная политика без аквадискотеки не делается

1 час ago

Главное за понедельник: позитивный месседж всем инвесторам мира, охота за доходностью и выход из локдауна

2 часа ago

Полузащитник Шахов оформил гол в чемпионате Греции

3 часа ago

Космический рекорд Илона Маска

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button