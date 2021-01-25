Общество
В Киеве зарегистрировали рекордное тепло за 140 наблюдений
Январь встолице завершается температурными рекордами, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского
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Так, 24января вКиеве впервые за141 год среднесуточная температура воздуха составила +4,4 °С, что на0,6 °С, выше рекордного значения температуры для этого дня 1971года.
Климатическая норма запериод с1991 по2020 годы была превышена на9,1 °С, что соответствует погоде начале ноября.
Максимальная температура встолице поднялась до+8,6 °С, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня далекого 1899на 0,2 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo