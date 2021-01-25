Общество

В Киеве фиксируются феноменальные показатели коронавируса

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В Киеве фиксируются феноменальные показатели коронавируса

За сутки в столице зарегистрировали 146 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко. 

По его словам, всего за период эпидемии лабораторно подтвердили 126 264 заболевших COVID-19. 58 513 человек выздоровели (626 – за минувшие сутки), еще 2283 инфицированных умерли (5 – за минувшие сутки).

Отмечается, что среди заболевших:

  • 83 женщины в возрасте от 22 до 81 года;
  • 58 мужчин, возрастом от 18 до 83 лет;
  • 5 детей – от 7 месяцев до 13 лет.

Известно, что наибольшее количество инфицированных киевлян находится в Дарницком районе (57 человек), Деснянском районе (25 случаев) и Соломенском районе (15 пациентов).

Читайте также, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 2 516 новых случаев коронавируса. Больше всего новых случаев COVID выявили в Запорожской, Ивано-Франковской, Одесской, Черновицкой областях и Киеве.

Кроме того, в одной из опорных больниц Харькова, где лечат больных коронавирусом, все чаще регистрируют пациентов в возрасте 30-40 лет. Врачи сообщают не менее чем о 5 штаммах коронавируса, которые распространены в Украине.

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По материалам: Подробности

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