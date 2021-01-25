В Карпатах намело около метра снега
ВКарпатах местами наблюдается порядка метра снежного покрова после сильного снегопада. Обэтом сообщает отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра.
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Так, нагоре Пожежевская посостоянию наутро 25января высота снежного покрова достигала 34-98см, снег свежий, хорошо закреплен; настанции Плай намело от25до61см снега, снег свежий, пылеобразный, умеренно закреплен; наснеголавинном посту Драгобрат— 70см, наблюдался мокрый снег.
Всвязи сметелями иснегопадами ввысокогорье Ивано-Франковской иЗакарпатской областей 25-26 января удержится значительная снеголавинная опасность (3уровень). Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних икрупных лавин.
Туристам настоятельно рекомендуют воздержаться отпоходов навысокогорье.
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По материалам: Gismeteo