Общество

В Карпатах намело около метра снега

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ВКарпатах местами наблюдается порядка метра снежного покрова после сильного снегопада. Обэтом сообщает отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра.

В Карпатах намело около метра снега

© @lavyny.official

Так, нагоре Пожежевская посостоянию наутро 25января высота снежного покрова достигала 34-98см, снег свежий, хорошо закреплен; настанции Плай намело от25до61см снега, снег свежий, пылеобразный, умеренно закреплен; наснеголавинном посту Драгобрат— 70см, наблюдался мокрый снег.

Всвязи сметелями иснегопадами ввысокогорье Ивано-Франковской иЗакарпатской областей 25-26 января удержится значительная снеголавинная опасность (3уровень). Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних икрупных лавин.

Туристам настоятельно рекомендуют воздержаться отпоходов навысокогорье.

В Карпатах намело около метра снега

© @lavyny.official

По материалам: Gismeteo

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