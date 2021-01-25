Синоптики дали прогноз погоды на февраль 2021 года. Так, средняя месячная температура в Украине составит от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Крыму до 3 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Такие показатели на 1,5-2,0 градусов выше средних многолетних значений.

В феврале средняя месячная температура воздуха составляет 0-5 градусов мороза, в восточных, северо-восточных областях и в Карпатах 6-7 градусов мороза, в Крыму от 1 градусов мороза до 4 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 27-39 градусов мороза, на юге Украины и на Закарпатье 23-34 градусов мороза. Абсолютный максимум температуры воздуха – 12-20 градусов тепла, на Прикарпатье, в южной части до 21-24 градусов, на высокогорье Карпат 8-10 градусов тепла.

По данным Укргидрометцентра, среднее месячное количество осадков составляет 26-46 мм, на Закарпатье и в Карпатах до 47-125 мм.

Ранее сообщалось, что с февраля в Украине прогнозируют сильное потепление. Температура воздуха будет достигать +15 градусов.

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По материалам: Подробности