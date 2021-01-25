Общество

Погода в Киеве 26 января: сильный снег с дождем и мощный ветер

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Вовторник, 26января, вКиеве установится пасмурная погода, ночью иутром— сильный снег сдождем, днем без осадков.

Погода в Киеве 26 января: сильный снег с дождем и мощный ветер

©AFP

Столбики термометров втечение суток будут варьироваться впределах −1…+5 °С.

Ветер юго-западный, 7-13м/с спорывами до15-20м/с.

Атмосферное давление составит 737мм рт.ст.

Солнце взойдет в07:41, азайдет в16:44. Долгота дня составит 9ч 03мин.

Геомагнитная обстановка будет спокойной.

Погода в Киеве 26 января: сильный снег с дождем и мощный ветер

©David Samson| Associated Press

По материалам: Gismeteo

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