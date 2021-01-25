Общество
Погода в Киеве 26 января: сильный снег с дождем и мощный ветер
Вовторник, 26января, вКиеве установится пасмурная погода, ночью иутром— сильный снег сдождем, днем без осадков.
©AFP
Столбики термометров втечение суток будут варьироваться впределах −1…+5 °С.
Ветер юго-западный, 7-13м/с спорывами до15-20м/с.
Атмосферное давление составит 737мм рт.ст.
Солнце взойдет в07:41, азайдет в16:44. Долгота дня составит 9ч 03мин.
Геомагнитная обстановка будет спокойной.
©David Samson| Associated Press
По материалам: Gismeteo