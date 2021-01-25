Общество

От чего чаще всего умирают украинцы

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От чего чаще всего умирают украинцы

В ноябре 2020 года в Украине была зафиксирована рекордная смертность за последние три года. Так, скончались 63 438 украинцев.

Об этом свидетельствуют данные OpenDataBot.

Смерть от коронавируса попала на второе место в списке причин. Украинцы чаще всего умирали от таких болезней в ноябре 2020 года:

  • Сердечно-сосудистые заболевания – 40 395;
  • Коронавирус – 6184;
  • Онкология – 6171;
  • Болезни органов дыхания – 2735;
  • Внешние причины смерти (в том числе ДТП и несчастные случаи) – 2324;
  • болезни органов пищеварения – 2186;
  • Инфекционные и паразитарные болезни – 512.

Ранее мы писали о том, что в США после вакцины от коронавируса препаратами Pfizer и Moderna в общей сложности скончались 55 человек. Смерти фиксировались в основном в течение нескольких дней после вакцинации. 

Кроме того, в Норвегии скончались 23 человека. Это произошло после прививки от коронавирусной болезни вакциной компаний Pfizer/BioNTech.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 50 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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