На пенсию могут рассчитывать не все: названы новые правила

С 2022 года на пенсию смогут выйти только те украинцы, у которых есть как минимум 29 лет стажа. Остальным придется работать до 63 или 65 лет. Об этом говорится в законе "Об общеобязательном пенсионном страховании".

Кроме того, такое требование к стажу будет расти ежегодно на 12 месяцев до тех пор, пока для пенсии в 60 лет не понадобится 35 лет стажа.

По оценкам Институте демографии и социальных исследований сейчас ужесточение правил большинство украинцев на себе не почувствовали.



Однако ровно через два года, когда в 60 лет пенсию будут получать только те, у кого есть 30 лет стажа, наступит переломный момент. Уже эту норму не сможет выполнить львиная доля работающих.

По расчетам Министерства социальной политики, в 2028-м примерно половина (45%) всех 60-летних получать пенсию не будут. Им просто не хватит стажа.

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В 2021-м для того, чтобы в 60 лет выйти на пенсию, нужно минимум 28 лет стажа.

Если есть от 18 до 28 лет, то придется работать до 63 лет, если есть от 15 до 18 лет – 65 лет.

Ранее мы сообщали, что люди, которые считают, что получают пенсию ниже положенного, могут обратиться с просьбой индивидуально пересчитать сумму выплат. На такую процедуру могут претендовать граждане, которые работали после назначения пенсии и заработали себе дополнительный стаж.

Известно, что в 2021 году пенсии украинцам будут повышены в несколько этапов. "Подробности" писали, когда и на сколько вырастут пенсии в 2021 году.

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По материалам: Подробности