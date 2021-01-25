Общество

Жителей Украины предупреждают об ухудшении погодных условий

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25января наПравобережье Украины ожидаются порывы ветра до15-20м/с, взападных областях— значительный дождь имокрый снег. Объявлен первый уровень опасности, «желтый».

Жителей Украины предупреждают об ухудшении погодных условий

©Reuters| Scanpix

ВЗакарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях— значительный снег, метели, гололедица надорогах, местами снежные заносы.

Вбольшинстве западных областей ожидается образование снежного покрова высотой 5-10см, вЗакарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях— 10-20см.

ВКиеве иКиевской области днем 25января ивтечение суток 26января прогнозирется сильный ветер спорывами до15-20м/с.

Погодные условия могут привести кнарушению энергообеспечения отдельных населенных пунктов наПравобережье Украины, взападных областях также икнарушению движения автомобильного транспорта наотдельных участках дорог иулиц.

Жителей Украины предупреждают об ухудшении погодных условий

©Reuters

По материалам: Gismeteo

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