Жителей Украины предупреждают об ухудшении погодных условий
25января наПравобережье Украины ожидаются порывы ветра до15-20м/с, взападных областях— значительный дождь имокрый снег. Объявлен первый уровень опасности, «желтый».
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ВЗакарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях— значительный снег, метели, гололедица надорогах, местами снежные заносы.
Вбольшинстве западных областей ожидается образование снежного покрова высотой 5-10см, вЗакарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях— 10-20см.
ВКиеве иКиевской области днем 25января ивтечение суток 26января прогнозирется сильный ветер спорывами до15-20м/с.
Погодные условия могут привести кнарушению энергообеспечения отдельных населенных пунктов наПравобережье Украины, взападных областях также икнарушению движения автомобильного транспорта наотдельных участках дорог иулиц.
©Reuters
По материалам: Gismeteo