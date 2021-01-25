Израиль запретил все пассажирские авиаперевозки: названа причина

В Израиле, 24 января правительство приняло решение – запретить все пассажирские авиаперевозки с 25 января по 31 января, чтобы остановить распространение новых штаммов коронавируса в стране, где уже были зафиксированы новые случаи "британского" коронавируса. Об этом сообщает портал Haaretz.

Как отметил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, страна идет на данный шаг, чтобы обезопасить население от распространения новых штаммов коронавируса.

Мы опережаем весь мир. Ни одна страна не сделала того, что мы собираемся сделать – мы герметично закрываем страну

Стоит отметить, что по данным властей Израиля самолеты смогут вылетать из Израиля для лечения за границей, судебных разбирательств, семейных похорон или переезда.

Как ранее сообщалось, в Израиле начали вакцинировать от коронавируса школьников, несмотря на то, что они сейчас не учатся из-за локдауна в стране.

Напомним, в Египте 24 января началась массовая вакцинация населения от коронавируса. В первую очередь будут вакцинировать врачей и медицинских работников, которые работают с больными COVID.

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По материалам: Подробности