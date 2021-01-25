“Часами истекала кровью”: женщина поплатилась жизнью за роды с “духовной акушеркой”

В Ривне женщина умерла после домашних родов с участием "духовная акушерки". В пресс-службе полиции Ривненской области, во время беременности женщина не обращалась к врачам и не стояла на медицинских учетах.

34-летняя роженица погибла в больнице, куда попала после домашних родов. Она родила мальчика весом 4,5 кг, его жизни ничего не угрожает.

Правоохранители начали расследование по статье об умышленном убийстве с пометкой "несчастный случай".

Так, во время родов рядом с женщиной находилась "духовная акушерка" – "человек без медицинского образования, который считает, что умеет и знает, как принимать роды, как они должны проходить".

Главный врач роддома Ривненского горсовета Светлана Муравская заявила, что та скончалась после серьезной кровопотери:

Несмотря на все реанимационные мероприятия, спасти женщину не удалось. В 18:20 роженицу в состоянии агонии довезли в наше учреждение. 50 минут наши медики оказывали ей помощь. В 19:10 констатировали смерть.

После родов женщина несколько часов истекала кровью, а "акушерка" наблюдала за процессом, пока родственники не вызвали "скорую".

Очень важно, чтобы женщины понимали, что безопасность во время родов превыше всего! Роды должны проходить в медицинском учреждении. Медицинские работники квалифицированно оказывают помощь. На сегодняшний день партнерские роды разрешены в большей части родовспомогательных заведений Украины.

По данным издания, это второй ребенок женщины, первого она рожала в больнице.

Ранее мы писали о том, как сотрудница "Макдональдса" узнала о беременности в день родов. Женщина обратилась в больницу, так как ощутила необъяснимые судороги в животе. Врач предположил, что пациентка беременна, но Янг считала, что это невозможно: у нее не было никаких характерных признаков беременности и продолжались месячные.

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По материалам: Подробности