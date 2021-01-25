Общество

26 января в Украине будет ветрено, пройдут дожди со снегом

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Вовторник, 26января, вУкраине прогнозируется облачная погода спрояснениями, назападе ожидается снег, вюжных ивосточных областях пройдут дожди, всеверных ицентральных частях страны— дожди смокрым снегом, надорогах образуется гололедица.

26 января в Украине будет ветрено, пройдут дожди со снегом

©pixabay.com

Вотдельных районах наюге Украины будет наблюдаться туман, видимость составит около 900м.

Ветер южный, юго-западный, 5-15м/с, порывы до19м/с.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −1…+1 °С, днем температура воздуха составит +3…+6 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит −4…−1 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах 0…+2 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+1…+2 °С, днем температура воздуха поднимется до+5…+6 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +1…+2 °С, днем воздух прогреется до+3…+8 °С.

26 января в Украине будет ветрено, пройдут дожди со снегом

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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