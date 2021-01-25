26 января в Украине будет ветрено, пройдут дожди со снегом
Вовторник, 26января, вУкраине прогнозируется облачная погода спрояснениями, назападе ожидается снег, вюжных ивосточных областях пройдут дожди, всеверных ицентральных частях страны— дожди смокрым снегом, надорогах образуется гололедица.
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Вотдельных районах наюге Украины будет наблюдаться туман, видимость составит около 900м.
Ветер южный, юго-западный, 5-15м/с, порывы до19м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −1…+1 °С, днем температура воздуха составит +3…+6 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −4…−1 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах 0…+2 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+1…+2 °С, днем температура воздуха поднимется до+5…+6 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +1…+2 °С, днем воздух прогреется до+3…+8 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo