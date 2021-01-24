Украину засыпет полуметровым слоем снега: когда ждать непогоды

Погода в Украине снова порадует снегом. По прогнозу синоптиков, обильные снегопады ждут украинцев уже к концу января.

Отмечается, что 30 числа снежный покров в Карпатах достигнет 67 см. В западных областях страны с 26 января он будет достигать 40 см.

Снег начнет заметать Украину с 26 января. В части Тернопольской и Львовской областей будет до 40 см, а в Карпатах – до 48 см.

В Винницкой области с 27 января снежный покров будет до 10 см, в Хмельницкой – до 15 см. В Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Запорожской всего 3-8 см.

28 и 29 января погода будет такая же. Холодная и снежная. А вот Киев может не рассчитывать на такой обильный снегопад, здесь выпадет всего 2-4 сантиметра осадков.

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Судя по картам, 31 января снег будет лежать практически на всей территории Украины. Исключение составит только район Прикарпатья.

Кроме того, синоптики Укргидрометцентра предупреждают, что в Украине похолодает со следующего понедельника, 25 января, на запад страны придет новое похолодание.

Ранее сообщалось, что с февраля в Украине прогнозируют сильное потепление. Температура воздуха будет достигать +15 градусов.

Также мы писали о том, сколько будут отдыхать украинцы в феврале.

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По материалам: Подробности