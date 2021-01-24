В Египте стартовала массовая COVID-вакцинация китайской вакциной

В Египте 24 января началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Президент Абдель Фаттах ас-Сисис заявил, что в первую очередь будут вакцинировать врачей и медицинских работников, которые работают с больными COVID.

Стоит отметить, что для проведения экстренной вакцинации в Египте была одобрена китайская вакцина Sinovac корпорации Sinopharm.

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Президент Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что после медиков будут привиты пожилые граждане и пациенты с хроническими заболеваниями. В дальнейшем вакцинация охватит все категории населения страны.

Стоит отметить, что стране в приоритетном порядке проводятся клинические испытания российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

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Ранее сообщалось, что в Швейцарии 23 декабря стартовала массовая вакцинация населения препаратами Pfizer, BioNTech и Moderna. Привились на сегодня порядка 170 тысяч человек при населении страны свыше 8,6 миллиона. В Швейцарии насчитывается более 509 тысяч заболевших коронавирусом с начала эпидемии, из них скончались 8 345 пациентов.

Читайте также, в США после вакцины от коронавируса препаратами Pfizer и Moderna в общей сложности скончались 55 человек. Смерти фиксировались в основном в течение нескольких дней после вакцинации.

Кроме того, в Норвегии скончались 23 человека. Это произошло после прививки от коронавирусной болезни вакциной компаний Pfizer/BioNTech.

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По материалам: Подробности