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Приметы на 25 января: что нельзя делать в Татьянин день

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Приметы на 25 января: что нельзя делать в Татьянин день

25 января отмечают Татьянин день. Согласно церковным календарям, этот день был учрежден в память о погибшей за христианскую веру святой мученицы Татианы, дочери римского консула, казненной при императоре Севере в начале третьего столетия нашей эры.

Для православных верующих 25 января обладает большим значением. Татьяне Римской они молятся об усердии в науках, об удаче на экзаменах, легкой учебе.

Что нельзя делать 25 января в Татьянин день 

  • Нельзя отказывать в этот день в помощи тем, кто просит. Наши предки считали, что отказав или проигнорировав просьбу, вы сами можете попасть в беду.
  • В этот день нельзя убирать стирать, заниматься физическим трудом или ремеслом.
  • На Татьянин день нельзя ссориться и ругаться, особенно с близкими людьми.
  • Но накануне праздника нужно обязательно привести дом в порядок и убраться, так как беспорядок в праздник может навлечь на вас неприятности и проблемы.

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Приметы на 25 января в Татьянин день 

  • Если идет снег – летом будет много дождей.
  • Если студент хочет получить везение в учебе на следующий год, ему нужно обязательно отстоять молебен в церкви, который проводится в честь памяти Святой Татьяны. Только потом можно приступать к празднованию и веселью.
  • Женщины, которые родились в Татьянин день, будут хозяйственными. В качестве талисмана им стоит носить черный агат.
  • Если ярко светит солнце 25 января – скоро прилетят птицы, и наступит весна.
  • Большие сугробы в Татьянин день – будет много хлеба.
  • Теплый ветер – примета к тому, что лето будет засушливым, а урожай – небогатым.
  • Ясная и морозная погода в Татьянин день – лето будет в меру теплым и без особых перепадов температуры.

Также предлагаем вам узнать, что нельзя делать с Крещенской водой, и как правильно ее использовать и хранить. 

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По материалам: Подробности

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