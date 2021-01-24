Погода в Украине на 24 января: что обещают синоптики

В Украине в воскресенье, 24 января, синоптики прогнозируют дожди. Осадки ожидаются на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В северных и центральных областях днем синоптики прогнозируют 5-7 градусов тепла, а ночью – 0-2 градуса. На западе днем будет 6-8 градусов тепла, а ночью – 0-2 градуса.

На востоке днем ожидается 4-6 градусов тепла, а ночью – 1-3 градуса. На юге будет теплее. Днем синоптики прогнозируют 8-10 градусов тепла, а ночью – 4-6 градусов.

В Киеве в этот день синоптики также прогнозируют осадки. Температура воздуха днем повысится до 5-7 градусов тепла, а ночью – до 0-2 градусов.

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По материалам: Подробности