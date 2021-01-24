Общество

Погода в Украине 25 января: облачно с прояснениями, дожди, мокрый снег

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Впонедельник, 25января, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, вбольшинстве областей пройдут дожди, взападной части страны прогнозируются дожди смокрым снегом, вЗакарпатской области— значительные осадки.

Погода в Украине 25 января: облачно с прояснениями, дожди, мокрый снег

©pixabay.com

Взападных ивосточных областях, атакже местами наюге надорогах будет наблюдаться гололедица.

ВЖитомирской, Винницкой иЗакарпатской областях ожидается туман, вотдельных районах видимость снизится до200м.

Ветер юго-западный, юго-восточный, 5-12м/с, порывы до15-18м/с.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +2…+5 °С, днем температура воздуха составит +6…+8 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит −1…+1 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +2…+5 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до−1…+1 °С, днем температура воздуха поднимется до+4…+6 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +3…+6 °С, днем воздух прогреется до+8…+11 °С.

Погода в Украине 25 января: облачно с прояснениями, дожди, мокрый снег

©Joanne Berger DuMound Sun News

По материалам: Gismeteo

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