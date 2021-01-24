Общество
Новый карантин в Украине: как будет работать метро и транспорт
С понедельника, 25 января, Украина выходит из жесткого карантина и возвращается к ограничениям и запретам "оранжевой" зоны. Весь общественный транспорт будет перевозить пассажиров, однако с определенными ограничениями.
Требования к пассажирам:
- обязательное наличие на лице (закрывая рот и нос) маски или другого индивидуального средства защиты;
- без признаков заболевания — в поездах и некоторых автобусах междугородного и межобластного сообщения будут проводить температурный скрининг.
Что запрещается в общественном транспорте:
- Перевозки в пассажирском транспорте больше пассажиров, чем количество сидячих мест (кроме метро).
- Пребывание в общественном транспорте и в общественных зданиях и сооружениях без надетой маски, а также пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность.
- Требования к пересечению границы и админграниц:
- Запрещается пересечение границы иностранцам без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями).
- Запрещается пересечение КПВВ на временно оккупированных территориях ОРДЛО и Крыма иностранцами без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями).
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Также мы сообщали, полный перечень запретов в Украине с 25 января.
Напомним, в Украине хотят ввести штрафы за подделку тестов на коронавирус. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал соответствующий законопроект.
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По материалам: Подробности