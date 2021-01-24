Общество
Жителей Закарпатской области предупреждают о подъеме уровней воды в реках
24и25января, набольшинстве рек Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на0,3— 0,7м относительно показателей, зафиксированных в8:00 24января; без негативных последствий. Начальный выход воды напойму будет наблюдаться внижних течениях рек Боржава, Старая иЛаторица встворах постов возле Мукачево иЧопа. Объявлен первый уровень опасности— «желтый».
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Чтобы предотвратить утрату ипорчу имущества, недопустить несчастных случаев вовремя паводка, необходимо внимательно следить запрогнозами инаблюдать зауровнем воды вводоемах. Следует уточнить границы подтопления врайоне проживания, проверить иочистить существующие водоотводы напридомовой территории.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo