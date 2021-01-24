Общество

Жителей Закарпатской области предупреждают о подъеме уровней воды в реках

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24и25января, набольшинстве рек Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на0,3— 0,7м относительно показателей, зафиксированных в8:00 24января; без негативных последствий. Начальный выход воды напойму будет наблюдаться внижних течениях рек Боржава, Старая иЛаторица встворах постов возле Мукачево иЧопа. Объявлен первый уровень опасности— «желтый».

Жителей Закарпатской области предупреждают о подъеме уровней воды в реках

©pixabay.com

Чтобы предотвратить утрату ипорчу имущества, недопустить несчастных случаев вовремя паводка, необходимо внимательно следить запрогнозами инаблюдать зауровнем воды вводоемах. Следует уточнить границы подтопления врайоне проживания, проверить иочистить существующие водоотводы напридомовой территории.

Жителей Закарпатской области предупреждают о подъеме уровней воды в реках

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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